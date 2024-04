BPOL-F: Bedrohung mit Messer am Hauptbahnhof Hanau

Frankfurt am Main; Rödelheim (ots) - Am Sonntagmorgen wurde ein 41-jähriger Mann mit später ermittelten 2 Promille am Haltepunkt Frankfurt- Rödelheim auffällig. Er entnahm in einer Bäckereifiliale diverse Waren aus der Verkaufstheke und warf diese umher. Dabei beschädigte der Mann eine an der Theke angebrachte Plexiglas-Scheibe, des Weiteren spuckte er mehrfach in das Geschäft und belästigte Reisende. Zudem wurde ...

