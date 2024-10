POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Zusammenstoß zwischen 3-Jährigem und Pedelec-Fahrer

Fulda. Ein 3-jähriger Junge aus Fulda wurde bei einem Unfall am Sonntag (20.10.) leicht verletzt. Er lief gegen 20.30 Uhr in der Karlstraße auf die Fahrbahn und wurde von einem 20-jährigen Pedelec-Fahrer erfasst. Dieser fuhr die Karlstraße aus Richtung Buttermarkt kommend in Richtung Brauhausstraße. Das Kind stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pedelec-Fahrer kam ebenfalls zu Fall, blieb aber unverletzt. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Schlitz. Am Freitagnachmittag (18.10.) parkte eine 66-jährige Pkw-Fahrerin ihren VW Caddy am rechten Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße. Als sie gegen 18.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Kratzer am linken Außenspiegel fest. Offensichtlich war ein Fahrzeug zu dicht an ihrem Pkw vorbeigefahren und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW Caddy entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lauterbach. Am Samstag (19.10.), gegen 11 Uhr, parkte eine 37-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Passat auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Wörth". Als sie gegen 11.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass es auf der hinteren Beifahrerseite beschädigt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW Passat entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

