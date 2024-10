Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 85.000 Euro Sachschaden nach Lkw-Brand

Breitenbach am Herzberg (ots)

Am Montagnachmittag (21.10.), gegen 16.25 Uhr, kam es auf der A5 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und Reiskirchener Dreieck zum Brand eines Lkw. Nach aktuellen Erkenntnissen geriet die Sattelzugmaschine aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand. Der 38-jährige Fahrer aus Lückendorf konnte das Fahrzeug glücklicherweise unverletzt verlassen. Kurze Zeit später stand das Gespann bereits in Vollbrand. Im Einsatz waren die Feuerwehr Kirchheim, das THW Bad Hersfeld, der Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei Alsfeld sowie eine Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 85.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten war die A5 in diesem Bereich vollgesperrt.

