Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 38-Jähriger begrapscht Frau und greift Helfer an - Bundespolizei sucht nach Zeugen und Geschädigten

Bochum (ots)

Gestern Nachmittag (5. November) fasste ein Mann im Bochumer Hauptbahnhof eine bisher Unbekannte, unsittlich an. Reisende, die auf die Situation aufmerksam wurden, kam der Frau zur Hilfe. Der Tatverdächtige griff anschließend diese an und leistete Widerstand.

Gegen 17:35 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Bochum über eine körperliche Auseinandersetzung im Hauptbahnhof Bochum in Kenntnis gesetzt. In der Haupthalle trafen die Bundespolizisten auf zwei Polizisten des Landes Nordrhein-Westfalen und einen 38-Jährigen. Die Einsatzkräfte fixierten in diesen Moment den tunesischen Staatsbürger. Gemeinsam brachten die Beamten den Mann zur Bundespolizeiwache. Auf dem Weg dorthin und auch vor Ort, verhielt sich der Wohnungslose anhaltend aggressiv. Bei einer Durchsuchung leistete er vehement Widerstand, trat mehrmals gegen eine Tür und schrie lautstark herum.

Im Rahmen einer Videoauswertung ermittelten die Bundespolizisten, dass der Tatverdächtige in der Haupthalle neben einer weiblichen Person saß. Dabei kam es seinerseits zu Gesprächsversuchen, welche nicht erwidert wurden. Der Tunesier berührte die Frau bereits, als er neben ihr saß. Als diese den Platz verließ, fasste er ihr mehrfach an die Oberschenkel und an ihr Gesäß. Die bisher Unbekannte entfernte sich fluchtartig von dem Mann, woraufhin dieser sie verfolgte und ihr von hinten an ihre Brüste fasste.

Mehrere Reisende konnten diesen Vorfall beobachten und kamen der Fremden zur Hilfe. Zwei bislang unbekannte Helfer brachten den 38-Jährigen zu Boden. Nach einer kurzen Verweildauer, konnte sich der Aggressor befreien und griff die Männer an. Einem von ihnen schlug er dabei mit der Hand ins Gesicht. Den zweiten Retter verfolgte der Beschuldigte aggressiv und wild gestikulierend, dieser konnte ihn aber mittels Fußtrittes auf Distanz halten.

Die Beamten fertigten Lichtbilder des Tatverdächtigen und nahmen Fingerabdrücke von ihm. Nun muss der Polizeibekannte sich wegen Beleidigung und Körperverletzung verantworten. Zudem leitete die Polizei Bochum ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Die Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu den Geschädigten machen, die sich zwischen 17 Uhr und 17:35 Uhr in der Haupthalle des Bochumer Hauptbahnhofs aufgehalten haben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell