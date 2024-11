POL-OE: Einbruch in Wohnung

Wenden (ots) - Am 03.11.2024 um 12:45 Uhr kam es in Wenden Ottfingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-Jährige Fahrradfahrerin verletzt wurde. Sie befuhr die Großmickestraße in Richtung Auf der Heide, als ein 29-jähriger PKW-Fahrer die Fahrertür seines am Fahrbahnrand geparkten PKW öffnete. Die Fahrradfahrerin kollidierte mit der Tür, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ...

