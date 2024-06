Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht

Hameln (ots)

Bereits am Sonntag (09.06.2024) kam es gegen 16:00 Uhr in der Straße Eichbreite in Hameln zu einem Verkehrsunfall.

Ein ca. 40-jähriger alter Fahrradfahrer kollidierte mit einem geparkten Wohnanhänger. Der Wohnanhänger wurde hierdurch beschädigt und der Fahrradfahrer im Gesicht verletzt.

Nach einem Gespräch mit einer Zeugin an der Unfallstelle setzte der Mann, welcher in Begleitung von zwei Kleinkindern auf Fahrrädern war, seine Fahrt fort.

Die Polizei Hameln ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des bislang unbekannten Fahrradfahrers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell