Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Diebstahl eines Pedelecs in Bad Münder

Bad Münder (ots)

Zwischen Samstag (15.06.2024) und Sonntag (16.06.2024) kam es vor einer Klinik in der Straße Lug ins Land in Bad Münder, zwischen 17:30 Uhr und 11:30 Uhr morgens, zum Diebstahl eines Pedelecs. Bei dem Rad des Herstellers Ortler handelt es sich um ein E-Bike Derby Cycle in der Farbe schwarz mit einem Bosch-Motor. Das Pedelec war mit einem Faltschloss gesichert. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Bad Münder sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeikommissariat Bad Münder unter der Rufnummer 05042 50640 zu melden.

