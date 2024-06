POL-HM: Modeschmuck am Weserkai aufgefunden - Hinweise an die Polizei Holzminden (mit Bild)

Bad Münder (ots) - Zwischen Samstag (15.06.2024) und Sonntag (16.06.2024) kam es vor einer Klinik in der Straße Lug ins Land in Bad Münder, zwischen 17:30 Uhr und 11:30 Uhr morgens, zum Diebstahl eines Pedelecs. Bei dem Rad des Herstellers Ortler handelt es sich um ein E-Bike Derby Cycle in der Farbe schwarz mit einem Bosch-Motor. Das Pedelec war mit einem Faltschloss gesichert. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen ...

