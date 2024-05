Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Hund von Fahrrad überfahren, Fahrradfahrer flüchtet

Merxheim, Nahestraße (ots)

Am 01.05.2024 gegen 16.30 Uhr spaziert ein 56jähriger Fußgänger zusammen mit seinem Sohn und dem angeleinten Hund (Yorkshire Terrier) in Merxheim auf der linken Seite der Nahestraße in Blickrichtung Bad Sobernheim. Der Hund läuft dabei rechts vom Fußgänger, als er in Höhe der Mehrzweckhalle von einem in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer überfahren wird. Der ältere Fahrradfahrer, welcher mit einer älteren Dame, ebenfalls auf einem Fahrrad, unterwegs war, hielt kurz an, entschuldigte sich und setzte seine Fahrt in Richtung Bad Sobernheim fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der kleine Hund verstirbt kurze Zeit später an seinen Verletzungen. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht auf. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn unter der Rufnummer 06752/1560

