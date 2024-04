Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unerlaubtes Entfernen nach Verkehrsunfall

Bad Sobernheim (ots)

Am Sonntag den 21.04.2024 gegen 11:00 Uhr parkte ein weißer Opel Astra ordnungsgemäß in einer Parklücke auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Bad Sobernheim. Der Fahrzeughalter entfernte sich für ca. 10 Minuten von seinem Fahrzeug. Bei seiner Rückkehr stellte er einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug fest. Der Verursacher hatte sich jedoch bereits zwischenzeitlich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell