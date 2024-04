Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Forstmaschine überschlägt sich mehrfach

Heinzenberg (ots)

Am 20.04.2024 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann einen Waldweg in der Gemarkung Heinzenberg mit einem forstwirtschaftlichen Traktor. Das Fahrzeug rutschte auf dem matschigen Weg seitlich die Böschung hinunter und überschlug sich mehrfach, bis es nach etwa 50 Metern an einem Baum zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Die Feuerwehr musste die beschädigte Fahrerkabine öffnen um den Mann zu befreien. Der Schaden an dem Traktor wurde auf 15000 Euro geschätzt.

