Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Wurzbach, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 13:00 Uhr ereignete sich zwischen den Ortschaften Röttersdorf und Heberndorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem die drei jungen Insassen schwerst verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem VW Polo die Ortsverbindungsstraße von Röttersdorf in Richtung Heberndorf. In einer Linkskurve kam er auf Grund deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich dort mehrfach und blieb schließlich in einer Baumgruppe auf der Seite liegen. Die drei Insassen (Beifahrer 19 Jahre, Mitfahrerin 15 Jahre) hatten alle großes Glück und konnten sich selbst aus dem Wrack befreien. Den eingesetzten Rettungskräften bot sich an der Unfallstelle ein Trümmerfeld über etwa 100 m Länge. Es wurde u.a. der Motorblock und die Rücksitzbank aus dem Fahrzeug herausgerissen. Der Fahrer und Beifahrer wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen, die Mitfahrerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Alle drei Insassen können wohl zukünftig am 11.11. nochmal zusammen Geburtstag feiern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell