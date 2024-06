Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Riskanter Überholvorgang führt zu Verkehrsunfall

Hameln (ots)

Am Freitag (14.06.2024) kam es, gegen 07:10 Uhr, auf der Basbergstraße in Hameln zu einem Verkehrsunfall. Der 29-jährige Fahrer eines VW Caddy überholt den 40 Jahre alten Fahrer eines VW-Passats trotz entgegenkommenden Verkehrs. Nach jetzigen Erkenntnissen konnte ein Zusammenstoß nur doch das starke Abbremsen des entgegenkommenden Fahrzeuges und durch das nach rechts Lenken des Mannes aus Hessisch Oldendorf verhindert werden. Durch das nach rechts Lenken kam es jedoch zum Zusammenstoß mit dem zuvor überholten Fahrzeug des 40-jährigen Mannes aus Hameln. Anschließend setzte der Fahrer des VW Caddy seine Fahrt vorerst fort. Der 29-jährige Mann aus Hessisch Oldendorf muss sich nun der Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernen von Unfallort sowie einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten. Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges wird gebeten, sich bei der Polizei in Hameln zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Hameln unter der Rufnummer 05151-933-222 entgegen.

