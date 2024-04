Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gasflasche bei Kleinbrand explodiert

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand einer Gartenhütte in der Schützenstraße aus. Aus noch ungeklärter Ursache fing vermutlich ein Grill in dem Gartenhaus an zu brennen, wobei auch eine Gasflasche detonierte. Der hierbei entstandene Sachschaden am Gartenhaus beträgt 10.000 Euro. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Angrenzende Gebäude wurden ebenfalls nicht geschädigt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

