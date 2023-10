Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Waldshut: Autofahrerin missachtet mutmaßlich Rotlicht und verursacht Unfall

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.09.2023 ereignete sich gegen 16:05 Uhr in Waldshut an der Einmündung Eisenbahnstraße und Bismarckstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Eine 58-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto die Eisenbahnstraße in Richtung Bad Säckingen. An der Einmündung Bismarckstraße missachtete sie nach bisherigem Kenntnisstand das Rotlicht der Ampel und kollidierte im Einmündungsbereich mit einem 48-jährigen Autofahrer. Dieser war gerade aus der Bismarckstraße nach links in die Eisenbahnstraße abgebogen. Verletzt wurde niemand, der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

