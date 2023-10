POL-FR: Häusern: Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Freiburg (ots) - Ein 36-jähriger Radfahrer ist nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung am Montag, 02.10.2023 gegen 00:05 Uhr in der Öflinger Straße in Wehr gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann war nach derzeitigem Kenntnisstand alkoholisiert. Durch den Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Er musste durch den Rettungsdienst in ...

