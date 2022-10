Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Verletzte durch Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden

Grevenbroich (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen (14.10.), gegen 05:20 Uhr, auf der Landstraße 375 in Grevenbroich. Ein 27-jähriger Rommerskirchener fuhr mit seinem BMW aus Vanikum kommend in Richtung Neurath. Auf der Gegenspur war ein 59-jähriger Grevenbroicher mit einem Mitsubishi unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte der BMW-Fahrer nach links auf die Kreisstraße 24 abbiegen und stieß dabei aus noch ungeklärter Ursache mit dem Grevenbroicher zusammen. Der Rommerskirchener wurde hierbei schwer, der Grevenbroicher leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

Während der Unfallaufnahme wurde der Einmündungsbereich Energiestraße / K24 gesperrt.

Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell