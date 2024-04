Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 15.04.2024: LKW Unfall an der Auffahrt Peine-Ost

Peine (ots)

Zwei LKW sind an der Autobahnauffahrt Peine-Ost kollidiert, ein Fahrer wurde leichtverletzt. Gegen 07:30 Uhr am 15.04. beabsichtigte ein 39-jähriger Fahrer nach links auf die A2 Richtung Hannover aufzufahren. Offenbar übersah er dabei einen weiteren, entgegenkommenden Lastwagen und die beiden Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Der 43-jährige Fahrer wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Die Straße musste bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge gesperrt werden. Ab 09:15 Uhr konnte der Verkehr wieder normal fließen.

