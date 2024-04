Polizei Salzgitter

POL-SZ: Peine, OT Schmederstedt, 2 tödlich verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Peine (ots)

Am heutigen 14.04.2024, um 12.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 65 in Richtung Peine Innenstadt, in Höhe des Ortsteiles Schmedenstedt ein tragischer Unfall. Aus ungeklärter Ursache kam ein Opel Astra mit polnischen Kennzeichen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug war mit drei männlichen georgischen Staatsangehörigen besetzt, hiervon sind dann zwei (35 und 40 Jahre alt)am Unfallort an den Folgen verstorben. Der 30-jährige Fahrzeugführer wurde schwerstverletzt in die Medizinische Hochschule Hannover mittels des Rettungshubschraubers gebracht. Die Bundesstraße 65 war mehrere Stunden komplett gesperrt, es waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Peine Kernstadt und Schmedenstedt mit insgesamt 25 Kameraden im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit diversen Rettungswagen und Ärzten vor Ort. Besonders ärgerlich für die Polizei war wieder einmal die Tatsache, dass Kräfte dadurch gebunden wurden, um neugierige Gaffer von der Unfallstelle abzuhalten. Eltern erschienen sogar mit Kindern und Ferngläsern im Bereich der Unglücksstelle.

