POL-SZ: Peine Kernstadt Nord OT Telgte, männliche Person wird augenscheinlich über mehrere Stunden geschlagen und misshandelt

Wolfenbüttel (ots) - Versuchter Einbruchdiebstahl aus Vereinsheim Wolfenbüttel, Am Bache, 13.04.2024 Am Morgen des Samstages entdeckte ein Verantwortlicher des Kleingartenverein Katzenmeer eine Beschädigung an der Hintertür des Vereinsheimes. Unbekannte Täter hatten mittels stumpfer Gewalt versucht die gesicherte Hintertür des Vereinsheim aufzubrechen. Ein ...

