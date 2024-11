Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Wenden (ots)

Am 03.11.2024 um 12:45 Uhr kam es in Wenden Ottfingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-Jährige Fahrradfahrerin verletzt wurde. Sie befuhr die Großmickestraße in Richtung Auf der Heide, als ein 29-jähriger PKW-Fahrer die Fahrertür seines am Fahrbahnrand geparkten PKW öffnete. Die Fahrradfahrerin kollidierte mit der Tür, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Elektro-Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

