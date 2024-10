POL-OE: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf B236

Lennestadt (ots) - Am Samstagabend (19.10.2024) wurden in Oberelspe an zwei geparkten Autos die Windschutzscheiben eingeschlagen. Die Fahrzeuge - ein schwarzer Mercedes GLC 300 und ein schwarzer Skoda Yeti - waren zwischen 18:00 Uhr und 01:00 Uhr in der Schützenstraße abgestellt. Der Schaden beläuft sich in beiden Fällen mindestens auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Da in diesem Zeitraum in der Nähe ein ...

