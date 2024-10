Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Fußgängerin und Zeugen nach mutmaßlicher Verkehrsgefährdung

Olpe/Lennestadt (ots)

Am Dienstag (29.10.2024) erhielt die Polizei Kenntnis von einem braunen PKW Ford B-Max. Das Fahrzeug wurde gegen 12:10 Uhr mit auffälliger Fahrweise auf der B55 beobachtet. Demnach sollte es unter anderem eine gefährliche Situation in Lennestadt-Bilstein gegeben haben. Hier soll das Fahrzeug nach rechts auf den dortigen Gehweg abgekommen sein. Auf dem Gehweg befand sich zu diesem Zeitpunkt eine unbekannte Fußgängerin, die nach ersten Erkenntnissen offenbar zur Seite springen musste, um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden. Kurz darauf konnte die Polizei den PKW im Bereich Olpe-Neuenwald antreffen und anhalten. Hier konnte ein 77-Jähriger als Fahrzeugführer festgestellt werden. Bei der Kontrolle ergaben sich keine Hinweise auf eine Alkoholisierung oder den Einfluss von Medikamenten oder Betäubungsmitteln. Dennoch ermittelt das Verkehrskommissariat in Olpe nun wegen einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs. In diesem Zusammenhang wurde auch der Führerschein des 77-Jährigen beschlagnahmt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen - insbesondere die unbekannte Fußgängerin - um Kontaktaufnahme unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4112.

