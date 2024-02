Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener Radfahrer randaliert

Winnweiler/Rockenhausen(Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Samstagabend wurde der Polizei ein augenscheinlich alkoholisierter Fahrradfahrer in der Imsbacher Straße in Alsenbrück-Langmeil gemeldet. Der Radfahrer wurde in der Weinbergstraße durch eine Polizeistreife angetroffen, nachdem er sein Fahrrad dort mehrfach durch die Luft auf die Straße geworfen hatte. Es handelte sich um einen 36-jährigen Mann aus dem Donnersbergkreis. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Nachdem er bereits kurze Zeit später durch Passanten erneut als Randalierer am Bahnhof in Rockenhausen gemeldet wurde, wurde er in Gewahrsam genommen und verblieb dort auf richterliche Anordnung bis zum nächsten Morgen. |pirok

