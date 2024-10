Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jähriger stürzt in Kurve

Lennestadt (ots)

Am Montag, 28. Oktober, um 6.57 Uhr stürzte ein 16-Jähriger mit seinem Motorroller in Meggen. Er hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Bei seinem Sturz verletzte er sich und wurde vor Ort rettungsdienstlich behandelt. Den aktuellen Gesamtschaden schätzt die Polizei im unteren dreistelligen Eurobereich ein.

