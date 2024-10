Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim/Karlsruhe - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Kuppenheim - Karlsruhe (ots)

Ein offenbar unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer ist am Mittwochmorgen in die Fänge einer Streifenbesatzung des Polizeipräsidiums Karlsruhe geraten und sieht nun gleich mehreren Strafanzeigen entgegen. Der 30-Jährige befuhr gegen 07.30 Uhr die B462 in Richtung A5-Anschlussstelle Rastatt Nord und touchierte mutmaßlich bei einem Überholmanöver den Außenspiegel eines CITROEN-Fahrers. Anstatt sich seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher zu stellen flüchtete er über die A5 in Richtung Karlsruhe. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, verfolgten den Mann und verständigten daraufhin die Polizei. Der VW-Fahrer konnte anschließend von Beamten in Karlsruhe einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten deutliche Anzeichen festgestellt werden, dass der 30-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Drogenvortests schlugen sowohl bei THC, Kokain als auch Amphetamin positiv an. Ein Strafverfahren sowie ein Sachschaden von 1.500 Euro sind die Ergebnisse der Ausfahrt. /si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell