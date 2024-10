Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mutmaßliche Diebinnen gestellt

Rastatt (ots)

Nach einem dreisten Diebstahl am Mittwochmittag in einem Geschäft in der Schlossgalerie hat die Polizei Ermittlungen gegen zwei 19 und 43 Jahre alten Frauen eingeleitet. Das Duo wird verdächtigt, gemeinsam mit weiteren Komplizen zuvor große Mengen an Kleidungsstücken entwendet und in mitgeführten Kinderwägen verstaut zu haben. Der Diebstahlschaden wird auf rund 2.000 Euro taxiert. Dem vehementen Einschreiten eines Sicherheitsmitarbeiters sowie weiterer Zeugen war es letztlich zu verdanken, dass die mutmaßlichen Langfinger gestellt werden konnte. Hierbei setzten sie sich zwar massiv zur Wehr, konnten jedoch bis zum Eintreffen der Polizei in Schach gehalten werden.

