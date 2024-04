LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am gestrigen Tage kam es in Neuhaus am Rennweg in der Sonneberger Straße beim Parkplatz des dortigen Baumarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 72-Jähriger parkte seinen roten Pkw Suzuki gegen 08:30 Uhr auf dem Parkplatz und ging in den Baumarkt. Als der Fahrer nach ca. 30 Minuten zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Heckschaden. Es gab sich niemand als Unfallverursacher ...

