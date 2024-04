Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am gestrigen Tage kam es in Neuhaus am Rennweg in der Sonneberger Straße beim Parkplatz des dortigen Baumarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 72-Jähriger parkte seinen roten Pkw Suzuki gegen 08:30 Uhr auf dem Parkplatz und ging in den Baumarkt. Als der Fahrer nach ca. 30 Minuten zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Heckschaden. Es gab sich niemand als Unfallverursacher zu erkennen, sodass die Polizei hinzugezogen wurde. Zeugen, welche Angaben zum Unfall oder einem möglichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0109632 bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

