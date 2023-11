Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit

Das Zollamt Heilbronn in der Liegenschaft Thomaswert in Heilbronn ist vorübergehend am Montag, 20.11.2023 wegen geplanten Umstellungsarbeiten der Telefonanlage telefonisch nicht zu erreichen. Faxübermittlungen an diese Liegenschaft sind an diesem Tage ebenfalls nicht möglich.

Da der Ausfall nur den Anschluss der Telefonanlage der Liegenschaft Thomaswert und nicht die restliche IT betrifft, ist eine störungsfreie Kommunikation mittels E-Mail (poststelle.za-heilbronn@zoll.bund.de) möglich.

