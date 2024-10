Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Einbruch in Wohnhaus

Gernsbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Mittwochabend an einem Wohnhaus in der Weinbergstraße zu schaffen. Der ungebetene Besucher stieg, zwischen 18:15 Uhr und 19:40 Uhr, vermutlich über das verschlossene Schlafzimmerfenster gewaltsam in das Haus ein und durchsuchte es anschließend nach Wertsachen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden am Fenster in Höhe von 500 Euro. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von möglichen Zeugen werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 erbeten.

