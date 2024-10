Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallbeteiligte Dreiradfahrerin gesuch

Offenburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei über die "Onlinewache" einen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag am "Messekreisel", bei der Tankstelle in der Schutterwälder Straße. Die Fahrerin eines Dreirades sei gegen 17:45 Uhr mit einem Pkw zusammengestoßen und dabei gestürzt. Da der Fahrer des französischen Pkw weder deutsch noch englisch sprach, sei eine Kommunikation zwischen den Unfallbeteiligten nicht möglich gewesen. Die Dreiradfahrerin verließ daraufhin mit ihrer Begleitung die Unfallstelle. Die Polizei bittet die Fahrerin des Dreirades oder Personen die zu dem Vorfall Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21-2200 beim Polizeirevier in Offenburg zu melden. /vo

