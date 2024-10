Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Lahr (ots)

Eine Strafanzeige ist die Folge der kurzzeitigen Flucht am Mittwochabend vor einer Polizeistreife und der folgenden Verkehrskontrolle. Gegen 21:30 Uhr stellten die Polizeibeamten den 15-Jährigen Rollerfahrer fest. Als dieser die Beamten des Polizeireviers Lahr wahrnahm, versuchte er sich einer Kontrolle zu entziehen und ergriff die Flucht. Nach einer kurz andauernden Verfolgungsfahrt konnte der junge Mann in der Breisgaustraße gestoppt werden. In Folge dessen wurde er einer Kontrolle unterzogen, bei der sich herausstellte, dass der Zweirad-Fahrer nicht nur ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, sondern das angebrachte Kennzeichen auch nicht auf den Roller zugelassen war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Teenager seinen Eltern übergeben. Durch einen Sturz bei wiederholtem Fluchtversuch entstand am Roller ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der junge Mann blieb unverletzt.

/em

