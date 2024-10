POL-OG: Iffezheim - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Rastatt (ots) - Am Dienstagmorgen soll ein Audi-Fahrer an der Kreuzung Weinäckerplatz/ Würmersheimer Straße die Vorfahrt eines 49-Jährigen Autofahrers missachtet haben. Gegen 10:00 Uhr kam es offenbar zum Zusammenstoß zwischen den beiden beteiligten Fahrzeugen, bei welchem der Mann leicht verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. /em Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg ...

