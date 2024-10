POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet

Offenburg (ots) - Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter an einem Auto am Marktplatz zu schaffen gemacht. Aus dem unverschlossenen PKW wurde eine Handtasche inklusive Geldbörse entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 1.200 Euro. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: - Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. - Diebe kennen alle vermeintlich sicheren ...

mehr