POL-OG: Offenburg - Diebstahl aus Auto

Rheinau, Freistett (ots) - Nach einem Auffahrunfall auf der L87 bei Freistett, war die Landstraße am Dienstagnachmittag zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Peugot-Fahrer gegen 16:45 Uhr die L87 von Achern in Richtung Freistett, als er an der Einmündung zur Maiwaldstraße vermutlich verkehrsbedingt abbremsen musste. Dabei soll ihm ein BMW-Lenker aufgefahren sein. Durch die ...

