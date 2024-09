Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Erpressung

Edenkoben (ots)

Erneut erschien bei der Polizei ein 18 Jahre alter junger Mann auf der Dienststelle und erstatte Strafanzeige wegen einer Erpressung. Der Mann war auf einer Onlineplattform unterwegs, wo ihm von einer Frau im Adamskostüm Bilder übermittelt wurden. Auch er wurde dann aufgefordert, sich ohne Bekleidung zu zeigen. Dem kam er nach. Kurz darauf erhielt er eine E-Mail, dass er 300.- Euro an ein litauisches Konto überweisen soll, ansonsten würden seine Bilder an alle seine Instagram-Kontakte übersendet. Zunächst bezahlte er die 300 Euro. Als er aber um weiteres Geld erpresst wurde, entschloss er sich bei der Polizei eine Strafanzeige zu erstatten. Das sogenannte Sextortion, also die Erpressung mit Nacktaufnahmen, ist für Cyber-Kriminelle eine lukrative Form des Betrugs. Sie drohen ihren Opfern in E-Mails mit der Veröffentlichung von intimen Bildern, Videos und anderen Daten. Wer sich verunsichern lässt, zahlt oft nicht nur einmal. Die Polizei weist darauf hin: Zahlen Sie kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung meist nicht auf. Veröffentlichen Sie niemals intime Bilder von sich. Erstatten Sie auf jeden Fall eine Strafanzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen im aktuellen Fall laufen.

