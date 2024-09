POL-PDLD: Edesheim - Torbogen beschädigt

Landau (ots) - Gestern (02.09.24, 15:45 Uhr) wurde ein 13-jähriges Kind beim Befahren der Marktstraße in Landau mit einem E-Scooter durch einen angeleinten Hund verletzt. Hierbei biss das Tier das Kind beim Vorbeifahren in den Fußknöchel. Das Kind erlitt eine blutende Bisswunde. Leicht verletzt wurde das Kind vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die 28-jährige Hundehalterin war vor Ort. Gegen diese wird nun ein ...

