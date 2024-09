POL-PDLD: Kind durch Hundebiss verletzt

Wörth am Rhein (ots) - Am Morgen des 01.09.24 zwischen 06.30h und 09.15h wurden bei einem in der Goldgrundstraße in Wörth geparkten PKW die Scheibe eingeschlagen und Angelequipment im Wert von ca. 100 Euro gestohlen. Es liegen Hinweise vor, dass der Täter in einen weißen Transporter einstieg. Ein Kennzeichen ist jedoch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige ...

mehr