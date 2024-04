POL-SN: Zeugenaufruf

Schwerin (ots) - Am 06.04.2024 um 16:15 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Schwerin durch eine aufmerksame Passantin ein Hund in einem PKW gemeldet. Der PKW stand in direkter Sonneneinstrahlung und die Fenster waren geschlossen. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten zitterte der Hund am ganzen Körper und atmete unregelmäßig. Auch nach mehreren Lautsprecherdurchsagen am Zippendorfer Strand erschien kein Verantwortlicher am PKW. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Hund schon ...

mehr