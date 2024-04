Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Körperverletzung in der EAE Stern Buchholz

Schwerin (ots)

Schwerin/ Stern Buchholz

Am 04.04.2024 um 09:36 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Schwerin eine Schlägerei in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz gemeldet. Die umgehend entsandten Kräfte des PHR trafen dort eine männliche Person marokkanischer Herkunft an, die gegenüber dem Sicherheitsdienst handgreiflich geworden war und die Mitarbeiter beleidigte. Um weitere Tathandlungen zu verhindern, wurde die Person gefesselt und dem Zentralgewahrsam des PHR Schwerin zugeführt. Vor Ort wurde niemand verletzt. Die Beamten nahmen mehrere Anzeigen gegen die beschuldigte Person auf.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte dem Beschuldigten der Körperverletzung ein weiteres Delikt zugeordnet werden. So steht die Person in Verdacht, am 25.03.2024 auf dem Marienplatz einen E-Scooter entwendet zu haben. Nach richterlichem Beschluss erfolgte eine Durchsuchung bei der Person. Hierbei konnte der entwendete E-Scooter aufgefunden werden.

