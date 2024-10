Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung der Lichtentaler Straße/ Du-Russel-Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 25-jähriger Porsche-Fahrer gegen 21 Uhr auf der Lichtentaler Straße in Fahrtrichtung Bertholdsplatz, als ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer und dessen Mitfahrer in den Kreuzungsbereich einfuhren. Nach Zeugenangaben erhöhte der Porsche-Fahrer seine Geschwindigkeit in Richtung des Kreuzungsbereichs erheblich, woraufhin es zur Kollision kam. Die beiden Pkw-Fahrer wurden von den Rettungskräften mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 70.000 Euro.

/li

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell