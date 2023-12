Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der Bergstraße in Lünen

Dortmund (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Bergstraße in Lünen am 13. Dezember sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 19-jähriger Dortmunder wurde dabei leicht verletzt.

Seinen ersten eigenen Angaben zufolge war er gegen 8.15 Uhr mit seinem Ford auf der Bergstraße in Richtung Am Wulfskamp unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 123 kam ihm demnach ein roter Kastenwagen mit einem silbernen Anhänger entgegen. Weil die Straße sich verengte, wich der 19-Jährige leicht nach rechts aus und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Wagen geriet dabei in den Graben, hob zwischenzeitlich ab und stoppte schließlich auch im Graben.

Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 1.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Kastenwagen machen können. Unter anderem wird eine Person gesucht, die mit einem weißen Kastenwagen an der Unfallstelle hielt, den Unfall beobachtet hatte und dem Dortmunder half. Hinweise gehen bitte an die Polizeiwache in Lünen unter Tel. 0231/132-3121.

