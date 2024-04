Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Raub in der Brunnengasse.

Lippe (ots)

In der Brunnengasse wurde am Samstagabend (27.04.2024) gegen 21.30 Uhr ein Mann von Unbekannten beraubt. Der 43-Jährige aus Bad Salzuflen kam zu Fuß von der Ritterstraße aus und war auf dem Weg in Richtung Kirche. In der Gasse traf er auf drei unbekannte Männer, die ihn im Vorbeigehen körperlich angriffen. Nach ersten Erkenntnissen hielten die Täter den 43-Jährigen fest, schlugen ihn und stahlen ihm sein Handy sowie seine Geldbörse samt Bargeld. Anschließend flüchteten sie in Richtung Kirche. Der Salzufler wurde bei dem Raub leicht verletzt. Die unbekannten Männer können wie folgt beschrieben werden: ca. 25 - 30 Jahre alt und 1,70 - 1,80 m groß. Einer von ihnen trug einen Ohrring, eine Glatze und war mit schwarzem T-Shirt, schwarzer Jacke und schwarzer Hose bekleidet. Die beiden anderen Unbekannten hatten kurze, schwarze Haare und trugen ein weißes und ein weinrotes T-Shirt. Das Kriminalkommissariat 2 bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell