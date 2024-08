Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei separate Taten oder Frusttat?

Jena (ots)

In der Nacht von Dienstag auf gestern verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Vereins am Salvadore-Allende-Platz. Durch das Beschädigen mehrerer Türen gelangten die Langfinger in die Büroräume. Doch was sie hier vorfanden, hatten sie nicht erwartet - nämlich nichts Wertvolles. Grund hierfür war, dass der Verein derzeit in ein anderes Objekt umzieht und alle Wertgegenstände bereits ausgeräumt hatte. Ohne Beute entfernten sich die Täter unerkannt. Ob diese Tat im Zusammenhang mit einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in unmittelbarer Nähe steht, ist derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Hier wurde dieser in den frühen Morgenstunden am Mittwoch aufgebrochen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Tabakwaren im Wert von über 1.000,- Euro. Der Sachschaden wird auf über 5.000,- Euro beziffert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell