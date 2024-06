Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Gartenlaube

Crivitz (ots)

Am 09.06.2024 gegen 14:07 Uhr wurde der Polizei durch die Integrierte Leitstelle Westmecklenburg gemeldet, dass im Zapeler Weg, in der Ortschaft Crivitz, eine Gartenlaube in Brand geraten ist. Vor Ort stellten die Beamten ein entsprechendes Feuer fest. Trotz umgehend eingeleiteter Löschmaßnahmen durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Crivitz, griff das Feuer zunächst auch auf das Dach einer benachbarten Gartenlaube über. Die ursprünglich in Brand geratene Gartenlaube brannte fast vollständig aus. Die in Mitleidenschaft gezogene benachbarte Gartenlaube konnte gelöscht werden. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr Crivitz leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Brand durch einen technischen Defekt an einem Kühlschrank verursacht worden sein. Durch die Polizei wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei übernommen. Matti Heinrich Polizeikommissar Sachbearbeiter Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell