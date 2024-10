Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter Mann zündet Feuer an Bahnübergang - Polizei bittet um Hinweise - Langenfeld - 2410055

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend, 13. Oktober 2024, zündete ein bislang unbekannter Mann Kleidung und Papier an einem Bahnübergang in Langenfeld-Richrath an. Nun bittet die Polizei um Hinweise zu dem Täter.

Das ist nach aktuellen Kenntnissen geschehen:

Um etwa 20:20 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand unterhalb der Überführung der Bahnlinie am Winkelweg. Vor dem dort befindlichen Tor, das zu den Gleisen führt, hatte ein Mann mutmaßlich Kleidung und Dokumente verbrannt. Nachdem der Zeuge den Mann während der Tat angesprochen hatte, entfernte sich dieser in Richtung Düsselweg.

Als die Polizei eintraf, war nur noch Asche an der Brandstelle vorzufinden. Die Feuerwehr wurde hinzugerufen und löschte die Asche vorsorglich mit Wasser. An dem Tor entstand leichter Sachschaden. Zu Störungen im Bahnverkehr kam es durch das Feuer im Bereich der Überführung glücklicherweise nicht.

Zu dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- zwischen 30 und 40 Jahre alt - circa 1,90 Meter groß - Drei-Tage-Bart - helle Mütze und dunkle Kleidung - europäisches Erscheinungsbild - sprach akzentfreies Deutsch - trug eine rote Tüte mit sich

Die Polizei bittet um Hinweise zum Tatgeschehen oder dem bislang unbekannten Täter. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02173 288-6310 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell