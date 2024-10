Polizei Mettmann

POL-ME: Vierjähriger wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Langenfeld - 2410053

Mettmann (ots)

Am Samstagabend, 12. Oktober 2024, kam es in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein vierjähriges Kind schwer verletzt wurde.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19.30 Uhr beabsichtigte eine 52-jährige Hildenerin mit ihrem Hyundai Getz von der Rheindorfer Straße links in die Kölner Straße abzubiegen. Eigenen Angaben zufolge fuhr sie bei Grün an der Ampel los. Während des Abbiegevorgangs nahm sie einen vierjährigen Jungen aus Monheim am Rhein zu spät wahr, der gemeinsam mit seiner Mutter ebenfalls bei Grün die Kölner Straße überquerte. Die Hildenerin touchierte den Jungen, der durch den Aufprall auf die Straße stürzte und schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn zu stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Mutter des verletzten Jungen, eine 23-jährige Libanesin aus Köln, griff laut Zeugenangaben, die mutmaßliche Unfallverursacherin daraufhin an. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug sie auf die 52-Jährige ein und riss ihr an den Haaren. Bei dem Angriff wurde die Brille der Hildenerin beschädigt. Die Frau wurde leicht verletzt, benötigte aber keine ärztliche Behandlung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

