POL-DEL: Kreis Wesermarsch: Lemwerder - Pkw landet auf Dach, Fahrer betrunken

Am Samstagabend verunfallte ein Pkw-Fahrer alleinbeteiligt im Bereich des Ortseingangs Ochtum. Der 42-jährige in Polen lebende Fahrer eines Mazda befuhr die L875, Delmenhorster Straße, von Delmenhorst kommend in Richtung Berne. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte dabei gegen zwei Verkehrszeichen und prallte gegen einen massiven Straßenbaum. Durch den Anprall überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien und wurde später leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann mit 1,57 Promille erheblich alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa knapp 6.000,- Euro. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

