Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Brand in leerstehender Wohnung

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst, Elbinger Straße, Mehrfamilienhaus Freitag, 16.08.2024, gegen 12:15 Uhr

Durch Anwohner wird eine Rauchentwicklung aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Elbinger Straße gemeldet. Über die Einsatzleitstelle der Feuerwehr werden umgehend Kräfte der Berufs- sowie der freiwilligen Feuerwehr entsandt, insgesamt sind ca. 50 Einsatzkräfte vor Ort. In dem Haus befinden sich sechs zurzeit leerstehende Wohnungen. In der rechten Wohnung im 2. OG ist es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brandausbruch gekommen. Die darunter befindlichen Wohnungen sowie das Treppenhaus werden durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell